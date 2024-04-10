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10 апреля 2024, 19:13 Читати українською

В марте на рынке небанковских финуслуг появились два новых игрока, шесть — покинули рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 1060 (по состоянию на 29 февраля 2024 года) до 1056 (по состоянию на 31 марта 2024 года), количество банков осталось неизменным — 63. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 1060 (по состоянию на 29 февраля 2024 года) до 1056 (по состоянию на 31 марта 2024 года), количество банков осталось неизменным — 63.
Фото: НБУ

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Из реестра исключены две финансовые компании и два ломбарда принудительно, в то же время два кредитных союза исключены по инициативе заявителя. Также в реестр включены два страховых брокера.

В течение марта шести учреждениям — двум финансовым компаниям, двум ломбардам и двум кредитным союзам аннулированы все лицензии добровольно (на основании поданных ими заявлений). Еще шести финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

По состоянию на 31 марта на небанковском рынке работали:

  • 589 финансовых компаний (в феврале было 586),
  • 86 страховщиков non-life (количество не изменилось), 1
  • 2 life-страховщика (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом,
  • 123 ломбарда (было 125),
  • 127 кредитных союзов (было 129),
  • 5 лизингодателей (было 10),
  • 39 страховых брокеров (было 37),
  • 74 коллекторские компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 21 небанковскую группу (количество не изменилось).

На платежном рынке действует 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке действуют операторы финансовых платежных услуг, в том числе:

  • 20 платежных учреждений (количество не изменилось),
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось),
  • один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось),
  • один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

В другие субъекты, действующие на платежном рынке, входят 40 коммерческих агентов (было 36) и 36 технологических операторов платежных услуг (было 35). Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

В марте в Национальный банк поступило 369 запросов от участников рынка на регистрационные и лицензионные действия. Количество запросов финансовых компаний, ломбардов и лизингодателей составило 190, банков — 37, кредитных союзов и коллекторов — 36, операторов платежных услуг — 2, страховщиков — 104.

Источник: Минфин
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