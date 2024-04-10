Министерство цифровой трансформации обновило услугу по оформлению компенсации за трудоустройство переселенцев через портал «Дия». Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Минцифры обновило услугу оформления компенсации за трудоустройство переселенцев через «Дию»
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«Улучшили услугу, и теперь выплаты будут не только за первый и второй месяцы работы человека, но и за третий. А если взяли на работу ВПЛ с инвалидностью, то компенсация будет за первые полгода ее работы — раньше такой услуги не было», — заявил Федоров.
Он также напомнил, что размер компенсации составляет 8000 грн в месяц и соответствует минимальной зарплате. При изменении минимальной заработной платы будет изменяться и размер выплаты.
Источник: Минфин
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