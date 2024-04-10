К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 34 копейки в покупке и на 35 копеек в продаже.
Евро обвалилось на межбанке: курс валют на вечер 10 апреля
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Открытие 10 апреля
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Закрытие 10 апреля
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Изменения
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38,99/39,03
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39,04/39,06
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5/3
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42,33/42,35
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41,99/42,00
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34/35
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,35 грн. Евро покупают за 42,25 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,30−39,37, евро — 42,75−42,90 грн.
Комментарий «Минфина»
Проседание котировок евровалюты в Украине связано с фактором резкого укрепления позиций доллара на международных площадках перед заседанием ЕЦБ. Начались стандартные валютные ралли с пары евро/доллар. К моменту евро опустился с недавнего уровня 1,0862 доллара до 1,0772 доллара за евро. Это повлияло на курс евро в паре с гривной на нашем рынке.
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