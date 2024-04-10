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10 апреля 2024, 18:44 Читати українською

Первый экземпляр комикса о Супермене продали на аукционе за $6 млн (фото)

Первый экземпляр комикса 1938 года, «представивший миру Супермена», был продан за рекордные $6 млн. Об этом пишет Лига со ссылкой на Associated Press.

Первый экземпляр комикса 1938 года, «представивший миру Супермена», был продан за рекордные $6 млн.

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Аукционный дом Heritage Auctions сообщает, что редкий экземпляр Action Comics #1 купил анонимный покупатель. Цена в шесть миллионов сделала его самым дорогим комиксом, который когда-либо продавали на аукционе.

В течение многих лет Action Comics #1 удерживал звание самого дорогого комикса. Но в 2022 году Amazing Fantasy #15, рассказывающий о Человеке-пауке, продали за $3,6 млн.

Heritage Auctions называет Action Comics #1 «важнейшим комиксом из когда-либо опубликованных».

«Супермен, впервые появившийся в весеннем номере 1938 года, остается очень похожим на версию, которую до сих пор можно увидеть в комиксах и по телевизору сегодня», — пишет Heritage Auctions.

На сегодняшний день существует только 100 уцелевших копий Action Comics #1 — из 200 000, напечатанных National Allied Publications, предшественницей DC Comics.

Распродажа Action Comics #1 была частью четырехдневного аукциона комиксов, на котором было представлено несколько известных супергероев и редкие комиксы о них. По данным аукционов Heritage Auctions, к завершению в воскресенье событие заработало более $28 млн.

Источник: Минфин
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