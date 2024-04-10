От системы «Шлях» отключили 24 перевозчика: водители не вернулись в Украину

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности отключила на три месяца от системы «Шлях» 24 перевозчика. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансбезопасности.

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По материалам Государственной пограничной службы эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Лица, которым был организован выезд за пределы Украины как водителям автотранспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему «Шлях». После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Напомним

Перевозчиков начали отключать от системы «Шлях» за переправку военнообязанных за границу еще в октябре 2023 года. Тогда было отключено 27 перевозчиков. В конце марта 2024 отключили еще 34 перевозчика.