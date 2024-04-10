Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой

По его словам, законодательная инициатива № 0242 была поддержана 317 голосами народных депутатов.

Что даст реализация закона

Реализация закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу изменений в Соглашение, которые будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Кроме того, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров Канады, откроют возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.