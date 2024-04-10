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10 апреля 2024, 17:44 Читати українською

Верховная Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле с Канадой

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Верховная Рада приняла проект закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой.
Фото: телеграм-канал Железняка
Верховная Рада приняла проект закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом написал заместитель Налогового Комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

По его словам, законодательная инициатива № 0242 была поддержана 317 голосами народных депутатов.

Что даст реализация закона

Реализация закона позволит завершить все внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу изменений в Соглашение, которые будут способствовать дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами.

Кроме того, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынков товаров Канады, откроют возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Источник: Минфин
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