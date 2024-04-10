ЕБРР предоставит Ощадбанку гарантию для нового кредитования

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет Ощадбанку лимит портфельного механизма распределения рисков на 50 млн евро , что поможет сгенерировать 200 млн евро нового финансирования для частного сектора Украины в условиях войны. Об этом говорится в пресс-релизе Ощадбанка .

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Кредит ЕБРР будет покрывать до 50% кредитного риска Ощадбанка по новым займам на сумму €200 млн частным предприятиям, работающим в Украине.

Гарантия ЕБРР позволяет кредитовать компании, работающие в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и фармацевтике.

Общий объем финансирования, предоставленного благодаря подобным гарантиям ЕБРР, с начала полномасштабной войны увеличился до около 900 млн евро по состоянию на конец 2023 года.