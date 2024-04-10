С начала 2024 года, благодаря сотрудничеству с международными партнерами, внешнее финансирование достигло $10,2 млрд. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в фейсбуке.
С начала года Украина получила $10,2 миллиарда от международных партнеров — Марченко
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Международная поддержка Украины
«В условиях полномасштабной войны, когда агрессор имеет значительно большие ресурсы и ежедневно наносит Украине миллионный ущерб, международная поддержка критически важна. В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов США.
Он отметил, что необходимость усиления бюджетной поддержки, реформы, привлечения частного сектора в Украину и приоритеты восстановления — ключевые темы 9-го заседания Управляющего комитета Координационной платформы доноров Украины.
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