С начала года Украина получила $10,2 миллиарда от международных партнеров — Марченко

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Международная поддержка Украины

«В условиях полномасштабной войны, когда агрессор имеет значительно большие ресурсы и ежедневно наносит Украине миллионный ущерб, международная поддержка критически важна. В 2024 году внешнее финансирование достигает 10,2 млрд долларов США. Благодарен Е С , Японии, Канаде, МВФ, Великобритании, Норвегии за бюджетную поддержку, которая направляется на приоритетные социальные нужды страны, также рассчитываем, что Конгресс США в ближайшее время поддержит пакет помощи, который нам необходим для победы в войне», — написал Марченко.

Он отметил, что необходимость усиления бюджетной поддержки, реформы, привлечения частного сектора в Украину и приоритеты восстановления — ключевые темы 9-го заседания Управляющего комитета Координационной платформы доноров Украины.