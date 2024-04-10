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10 апреля 2024, 15:30 Читати українською

CoinW проведет торговый турнир с призовым фондом в 1 млн USDT

На данный момент официального анонса еще не было, а MinFin уже делится инсайдами о крупном торговом конкурсе от криптобиржи CoinW.

Призовой пул торгового соревнования составит 1 миллион USDT, но так же будет множество дополнительных подарков, таких как AirPods Pro (2nd Generation), PS5, iPhone 15 Pro 256GB, 16-inch MacBook Pro, CoinW Merch Box и другие бонусы.

Активность будет состоять из:

  • Торгового конкурса по PNL: выделено 800,000 USDT на награды

  • Конкурс с заданиями: выделено 200,000 USDT на награды

Подробности торгового конкурса: Первые 2000 участников с торговым объемом от 100 долларов получат поощрительный бонус 10 USDT. Чтобы успеть войти в число первых участников обязательно подпишитесь на CoinW Украина в Телеграм.

Далее будет торговая битва и ТОП 300 трейдеров по PNL разделят весь призовой фонд.Первое место: 80,000 USDT, Второе место 50,000 USDT, Третье место: 30,000 USDT и так далее.Подробности конкурса с заданиями: В период акции всем участникам будет дана возможность зарабатывать карточки выполняя различные задания. Задания такие как совершить депозит, совершить сделку на P2P рынке, пригласить трейдеров используя вашу реферальную ссылку, выполнить определенный торговый объем и т. д. За все эти задания участники будут получать карточки, которые можно обменять на различную Apple технику и CoinW Merch боксы.

Для инфлюенсеров и блогеров CoinW предлагает специальные условия сотрудничества, которые можно получить связавшись с менеджером alex@coinw.com или в Телеграм Alex Notm.

«Торговый конкурсы — это отличная возможность наградить CoinW сообщество за торговлю на нашей бирже. Вы делаете то, что и делали раньше — торгуете, а CoinW дает за это щедрые награды» — прокомментировал данное событие Alex Notm Глава BD департамента в CoinW по Восточной Европе.

Источник: Минфин
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