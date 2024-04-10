Экспорт Тайваня вырос на 18,9% из-за роста мирового спроса на ИИ

Общий экспорт Тайваня вырос на 18,9%, что является самым быстрым темпом роста за последние два года, поскольку снабжение компьютерного оборудования, лежащего в основе глобального бума искусственного интеллекта (ИИ), выросло более чем на 400%. Об этом сообщает Bloomberg.

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Экспорт компьютеров и сопутствующего оборудования, включающего серверы, жесткие диски и клавиатуры, в марте 2024 года подскочил на 464,7% до $8,7 млрд по сравнению с мартом прошлого года, говорится в заявлении Министерства финансов Тайваня, опубликованном в среду.

Из-за этого всплеска общие зарубежные поставки Тайваня составили $41,8 млрд, что на 18,9% больше, чем в прошлом, что является самым быстрым темпом роста с марта 2022 года. При этом экономисты прогнозировали рост на 7,5%.

«Темпы роста не всегда могут быть неожиданными, как в марте, но мы верим, что экспортный спрос Тайваня и дальше будет получать значительный толчок как благодаря инвестициям, связанным с искусственным интеллектом, так и укреплению экономики США», — заявил экономист ANZ Banking Group Банси Мадховани.