Сэм Альтман стал миллиардером, но не благодаря OpenAI

Гендиректор и соучредитель OpenAI Сэм Альтман не имеет доли в этой компании, но ставки на стартапы, такие как Reddit, Stripe и Helion, все равно сделали его долларовым миллиардером. Об этом пишет Forbes USA.

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По данным издания, Альтман сохраняет не очень изученные активы. В своем расследовании журналисты Forbes USA проанализировали более десяти регуляторных документов и пообщались с более чем десятью людьми, знакомыми с инвестициями Альтмана, чтобы получить наиболее тщательную оценку его состояния. Издание сделало вывод, что состояние Альтмана уже превысило 1 млрд долларов.

Forbes USA выяснил, что предприниматель, ранее бывший президентом бизнес-инкубатора для стартапов Y Combinator, в частности, инвестировал в недавно вышедший на IРО Reddit и в финтех-единорог Stripe, который оценивают в 65 млрд долларов.

Также Альтман инвестировал в новые проекты — в частности, компанию по ядерной энергетике Helion и стартап Retro Biosciences, основная цель которого — увеличить продолжительность жизни человека на 10 лет.

По оценкам издания, доля Альтмана в фондах, по которым он сделал некоторые из этих инвестиций, включая Hydrazine Capital и Apollo Projects, составляет 145 млн дол. А большие чеки, выписанные на Helion и Retro, составляют еще 555 миллионов долларов.

«Остальное состояние Альтмана происходит от долей в фондах Y Combinator, недвижимости в Калифорнии и на Гавайях стоимостью около 90 млн», — пишет издание.

Кроме этого, по данным журналистов, соучредитель OpenAI имеет коллекцию технологических артефактов, в которой есть реактивные двигатели и мечи бронзового века.