Акции китайской компании Tianrui Group обвалились на бирже на 99% в течение 15 минут

Акции китайского производителя цемента Tianrui Group упали на 99% за 15 минут на бирже в Гонконге. Компания приостановила торги. Капитализация компании сократилась до 141 млн. гонконгских долларов ($18 млн. долларов). Об этом пишет Bloomberg.

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В ходе распродажи была продана треть акций (281 млн шт), находящихся в свободном обращении. Из этой суммы более 80 млн акций было продано за последние несколько минут сессии.

Причина резкого падения состоит, вероятно, в том, что крупный держатель акций внезапно продал их. «Это могло вызвать панику у других владельцев акций компании», отмечает исполнительный директор UOB Kay Hian в Гонконге Стивен Леунг. Он также добавил, что дешевые акции подвержены резким падениям из-за низкой ликвидности.