Доля биткоинов на счетах ходлеров упала до минимума с октября 2022 года

Доля предложения биткоина , которая в последний раз была активна более 12 месяцев назад, сократилась до 65,8%, согласно Glassnode. Это новый минимум с октября 2022, пишет Incrypted.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Примечательно, как видно из графика, показатель постоянно сокращался с начала января 2024 года. Напомним, именно тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила спотовые биткоин-ETF.

Напомним, в конце ноября 2023 года объем предложения биткоина, активный более 12 месяцев назад, достиг 70%. На тот момент эксперты заявили, что это связано с превалированием стратегии долгосрочного удержания активов.

Изменение модели поведения ходлеров может быть связано с длительным ростом цены биткоина. В этом случае падение показателя обусловлено фиксацией прибыли этой категорией инвесторов.

Это видно, в частности, на графике, поскольку между этим показателем и ценой первой криптовалюты прослеживается обратная корреляция. При росте стоимости он падает и наоборот: