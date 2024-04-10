Fitch ухудшило кредитный рейтинг Китая

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Китая, который сейчас находится на уровне «A+», из стабильного к негативному, говорится на сайте агентства.

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Рост китайской экономики раньше сильно зависел от строительной отрасли, но сейчас она находится в глубоком кризисе, и это создает повышенную неопределенность для страны, говорится в объяснении Fitch.

Агентство считает вероятным, что в экономике Китая усилится роль фискальной политики, «что может создать устойчивую тенденцию роста долга».

«Мы прогнозируем, что общий долг правительства вырастет до 61,3% ВВП в 2024 году (медианное значение для стран с рейтингом „А“ — 54,0%) с 56,1% в 2023 году. Это очевидное ухудшение по сравнению с 38, 5% в 2019 году, когда долг был значительно ниже медианного», — говорится в релизе.

К 2028 г. этот показатель может увеличиться до 70%.