Курс валют на 10 апреля: евро в обменниках подорожал на две копейки

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже подорожал на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Курс евро в покупке не изменился, а в продаже вырос на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,35 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,25−39,35, евро — 42,75−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,99−39,03 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,33−42,35 грн/евро.

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