Биткоин снова откатился назад, Worldcoin позволил удалять биометрические данные: что нового на крипторынке

Worldcoin позволил удалять биометрические данные

Проект Сэма Альтмана Worldcoin добавил новые функции для повышения защиты личных данных. В частности, у пользователей появилась возможность отозвать проверку World ID.

В рамках обновления разработчики внедрили:

возможность удаления сканов сетчатки глаза;

личную проверку возраста — это гарантирует, что пользователь Worldcoin старше 18 лет.

Чтобы защититься от мошенничества, процедура удаления биометрии требует шестимесячного периода охлаждения. После этого World ID человека станет недействительным и не подлежит восстановлению.

«Эти улучшения основываются на предварительных оценках органов по защите данных, включая Баварское государственное управление по надзору за защитой данных, которое является ведущим надзорным органом проекта Worldcoin в ЕС, и были разработаны в консультации со сторонними экспертами по конфиденциальности и безопасности», — говорится в прессрелизе.

Проверка возраста проводится в местах, где можно отсканировать сетчатку глаза. Представители проекта подчеркнули, что процедура «не будет предусматривать хранение, запись или передачу какой-либо информации».

Основной продукт проекта — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью биометрических данных или телефонного номера.

Биткоин в данный момент упал до $68 540

Утром 10 апреля 2024 года курс биткоина упал до $68 540 в данный момент. Об этом свидетельствуют данные CoinMarkerCap.

К моменту написания новости курс первой криптовалюты поднялся до $69 427.

На фоне этой просадки существенно возрос объем ликвидаций по фьючерсным контрактам. Показатель составил почти $290 млн с существенным превалированием длинных позиций.

Под ликвидацию попали 103668 трейдеров. Среди площадок в лидерах уже традиционно Binance и OKX. На них приходится около 80% всех потерь.

Почти все криптовалюты с наибольшей капитализацией отметились проседанием.

Напомним, в понедельник, 8 апреля, биткоин достиг трехнедельного максимума — $72 346. В марте он достиг исторического максимума в $73 803, придя в себя после резкого падения в 2022 году.

Биржа Crypto.com получила лицензию в ОАЭ

9 апреля 2024 года криптовалютная биржа Crypto.com объявила, что ее подразделение в Дубае получило одобрение местного Управления по регулированию виртуальных активов (VARA). После получения лицензии платформа сможет предоставлять свои услуги институционным инвесторам.

Это первый случай, когда международная криптобиржа получила разрешение на работу с цифровыми активами и фиатными валютами в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Известно, что CRO DAX Middle East, дубайский филиал Crypto.com, предоставляет доступ к спотовой торговле и стейкингу, а также дополнительным внебиржевым предложениям (OTC). В дальнейшем разработчики планируют запустить приложение Crypto.com и некоторые другие услуги, ориентированные на розничную торговлю.

«Запуск институциональных услуг будет иметь основополагающее значение для дальнейшего роста и успеха на таком ключевом рынке, как ОАЭ», — сказал главный операционный директор Crypto.com Эрик Анзиани.

Соучредитель BitMEX предстанет перед судом по делу о манипулировании ценами на криптобирже

Федеральный суд США издал постановление, согласно которому соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело является ключевым фигурантом дела о манипулировании ценами. Об этом сообщает Cointelegraph.

В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск по поводу основателей компании Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Дело. Они обвинили предпринимателей в создании системы ликвидаций, позволяющей извлекать неправомерную выгоду.

Истцы утверждают, что соучредители использовали доступ к счетам пользователей и специально разработанную схему манипуляций для незаконного заработка. В частности, руководство BitMEX с помощью полученных данных искусственно ликвидировали позиции клиентов, говорится в судебных документах.

Окружной судья Эндрю Картер заявил, что Дело играл ключевую роль в этой схеме и несет ответственность за разработку незаконной схемы.

Предприниматель ранее просил отклонить иск, утверждая, что якобы власти США не имеют юрисдикции над гражданином Великобритании. Суд отверг это ходатайство.

При этом в BitMEX утверждают, что биржа выполняла роль нейтрального маркетмейкера и не использовала пользовательские данные в незаконных целях.

Текущее дело не единственное судебное разбирательство, касающееся соучредителей компании. В 2022 году Дело признал себя виновным и получил 30 месяцев условного срока. Его осудили за то, что предприниматель не внедрил в работу BitMEX программу по борьбе с отмыванием денег и нарушил закон «О банковской тайне».

Артур Хейс и Сэмюэль Рид также признали себя виновными в этом деле. Первый получил два года условно с шестью месяцами домашнего заключения, а второй условный срок в 18 месяцев. Кроме того, фигурантов дела обязали выплатить штраф в размере $30 млн.