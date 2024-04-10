Rakuten Viber назначил регионального директора в Украине

Rakuten Viber назначил на должность регионального директора в Украине бывшего СЭО издания AIN.UA Илью Бошнякова. Об этом говорится в сообщении компании.

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Бошняков возглавит локальную команду и будет отвечать за адаптацию новых функций для украинского рынка и украинской диаспоры пользователей в мире, а также партнерства, маркетинг и коммуникации в Украине.

Ранее эти активности отвечал вице-президент по глобальному маркетингу и развитию Rakuten Viber Атанас Райков из офиса в Софии, Болгария.