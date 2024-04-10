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10 апреля 2024, 12:16 Читати українською

В США запретят компаниям и гражданам использовать софт «Лаборатории Касперского»

Администрация президента США планирует запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение российской «Лаборатории Касперского», рассказали CNN чиновники, знакомые с вопросом.

Администрация президента США планирует запретить американским компаниям и гражданам использовать программное обеспечение российской «Лаборатории Касперского», рассказали CNN чиновники, знакомые с вопросом.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известно о запретеПо их словам, запрет будет введен в связи с «соображениями национальной безопасности».
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно о запрете

По их словам, запрет будет введен в связи с «соображениями национальной безопасности». В Белом доме считают, что российские власти могут использовать данные, имеющиеся у «Лаборатории Касперского», для взлома или слежки за американскими компаниями и гражданами. Таким образом, подобная мера может снизить риски для критически важной инфраструктуры США.

Соответствующий приказ находится на стадии доработки, но о решении ввести запрет официально может быть объявлено уже в апреле, говорят собеседники CNN. Они отмечают, что документ будет выпущен Минторгом США, где в него еще вносят правки.

В проекте приказа говорится о запрете «определенных транзакций» между российской компанией и гражданами США. Также в нем перечислено конкретное программное обеспечение Kaspersky, которое будет запрещено. Однако основное внимание уделяется антивирусным программам фирмы, отметил один из источников CNN.

В 2017 году Министерство внутренней безопасности США запретило использовать продукты «Лаборатории Касперского» в федеральных органах власти из-за подозрений в связях компании с российскими спецслужбами. Однако мера не касалась частных лиц и компаний.

Доля «Лаборатории Касперского» на рынке защиты конечных пользовательских устройств США в 2016 году составляла 4,3%, а в 2017-м сократилась до 3,8%. На сегодняшний день продуктами компании пользуются более 400 млн человек и 240 тыс. компаний по всему миру.

Источник: Минфин
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