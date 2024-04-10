Intel выпустит новую версию чипа на базе ИИ

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Обновленный процессор под названием Gaudi 3 будет широко доступен в третьем квартале.

Чип предназначен для повышения производительности в двух ключевых областях: помощь в обучении системам искусственного интеллекта и запуск готового программного обеспечения.

Предыдущие версии Gaudi не смогли добиться той доли рынка, на которую надеялась Intel. В компании ожидают, что новая модель будет иметь большее влияние.

Акции Intel выросли на 1,4% до $38,50 по состоянию утро, прекратив предварительное снижение. В этом году они упали на 24%.