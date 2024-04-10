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10 апреля 2024, 11:33 Читати українською

Forbes «30 до 30. Европа». В список вошло 11 украинцев

В пять категорий списка глобального Forbes «Технологии», «Финансы», «Медиа и маркетинг», «Спорт и игры» и «Общественные изменения» попало 11 украинцев до 30 лет, пишет украинская редакция Forbes.

В пять категорий списка глобального Forbes «Технологии», «Финансы», «Медиа и маркетинг», «Спорт и игры» и «Общественные изменения» попало 11 украинцев до 30 лет, пишет украинская редакция Forbes.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСписок «30 до 30»Уже девятый год, когда Forbes составляет список «30 до 30».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Список «30 до 30»

Уже девятый год, когда Forbes составляет список «30 до 30». В прошлом году в список в разных категориях попали шесть украинцев, в этом году — 11. Больше украинцев в этом году — в категории «Технологии».

«Технологии»

Основатели юридического стартапа Legal Nodes Маргарита Сивакова, 29 (СЭО) и Максим Малюк, 29. Стартап помогает компаниям обходиться без юристов в штате. Legal Nodes работает по модели подписки, но при необходимости пользователи могут докупить отдельные услуги. Основанный украинскими стартап базируется в Лондоне. Сивакова попадала в украинский список «30 до 30» в 2022 году.

Специалист по киберзащите, криптопредприниматель и соучредитель международной компании по кибербезопасности Hacken Евгения Брошеван, 28. Основанная Брошеван компания имеет более 100 сотрудников и рассчитывает получить $6,5 млн дохода за 2024 год. Haken работает с криптовалютными компаниями, биржами и гейминговыми проектами и заявляет о более чем 1200 клиентах.

Также в эту категорию попала соучредитель и технический директор ИИ-стартапа Traces AI Вероника Юрчук, 29. Traces AI предоставляет видеоаналитику на основе искусственного интеллекта для компаний в секторе безопасности. Технология Traces AI использует для распознавания характерные черты человека, а также аксессуары и одежду, размывая лицо, чтобы сохранить анонимность. За 2023 год Traces AI подключил более 35 000 камер, стартап оценивается в $10,8 млн.

«Финансы»

Партнеры венчурного фонда Flyer One Ventures Алексей Ермоленко, 26 и Елена Мажуга, 26. Сумма инвестиций фонда за последние пять лет превысила $40 млн. Фокус Flyer One Ventures — инвестиции на pre-seed стадии и серии А. Среди компаний, в которые инвестировал фонд — GreenScreens, NewHomesMate, Competera и FintechFarm. Ермоленко и Мажуга попадали в украинский список «30 до 30» в 2022 году.

«Спорт и игры»

Основатель геймерского стартапа GameTree, который создает безопасное пространство для геймеров, Дана Сидоренко, 27. С помощью искусственного интеллекта платформа GameTree помогает геймерам искать партнеров для игры. Сервис ориентирован на женщин и ЛГБТК+ геймеров. Сообщество GameTree насчитывает более 700 000 пользователей, более 50% — в Европе. В декабре 2023 года GameTree привлек $1,7 млн на дальнейшее развитие платформы от Corazon Capital, Full Stack Ventures, Goodwater Capital, 32-bit Ventures, Expert Dojo и грант от Overwolf.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, 22. В 2023 году она заняла первое место в мировом рейтинге и является главной претенденткой на «золото» на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. В январе она открыла свой сезон 2024 года, прыгнув на 2,04 м на Internationales Springer-Meeting в Котбусе, Германия. В Instagram в Магучих 180 000 подписчиков, она является амбассадором брендов Omega и Puma.

«Медиа и маркетинг»

Василиса Степаненко, 24, начала работать внештатным видеопродюссером в Associated Press за несколько недель до начала полномасштабного вторжения в Украину. Степаненко вместе с видеографом Мстиславом Черновым и фотографом Евгением Малолеткой была частью команды создателей документального фильма «20 дней в Мариуполе», который в 2024 году получил «Оскар». В 2023 Степаненко и ее команда получили Пулитцеровскую премию, премию Ливингстона и награду Королевского телевизионного общества и Ливингстона за сериал под названием «Год войны», где она была продюсером.

Украинский предприниматель и блоггер Макс Клименко, 28, у которого более 5 млн подписчиков в TikTok, YouTube и Instagram. Клименко создает контент с советами по карьере и бизнес-аналитике. Совокупное количество просмотров его публикаций — более 3 млрд. Также он является основателем коммуникационного агентства KLYM&CO, сотрудничающим с ООН, WWF, Google и Microsoft. Стартап имеет клиентов в 25 странах. В 2023 году Клименко заработал $1,2 млн, совмещая клиентский бизнес и работу над личным брендом.

«Общественные изменения»

Основатель онлайн-школы изучения английского языка Speaking club Владислав Перистый, 23. В команде Speaking club 45 человек. Ежемесячно на курсах от Speaking club обучаются около 700 студентов.

Источник: Минфин
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