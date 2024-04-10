За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 830 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 450 080 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 апреля: 830 российских оккупантов, 22 танка и 37 БПЛА
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 450080 (+830) человек,
- танков — 7132 (+22) ед,
- боевых бронированных машин — 13667 (+47) ед,
- артиллерийских систем — 11404 (+18) ед,
- РСЗО — 1040 (+1) ед,
- средства ПВО — 753 (+0) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9070 (+37),
- крылатые ракеты — 2067 (+2),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15248 (+67) ед,
- специальная техника — 1876 (+8).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии