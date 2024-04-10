Кабмин расширил возможности Экспортно-кредитного агентства по страхованию инвестиций

Кабинет Министров 9 апреля утвердил список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования рисков для Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

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«Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это», — говорится в сообщении.

Новые возможности ЭКА

Постановление Кабмина позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении деятельности Экспортно-кредитного агентства.

ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.

Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства.

Какие военные риски

К военным рискам отнесли следующие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:

военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;

насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;

террористические акты и/или диверсии;

оккупация, аннексия.

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски: