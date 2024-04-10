Кабинет Министров 9 апреля утвердил список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования рисков для Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Кабмин расширил возможности Экспортно-кредитного агентства по страхованию инвестиций
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«Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это», — говорится в сообщении.
Новые возможности ЭКА
Постановление Кабмина позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении деятельности Экспортно-кредитного агентства.
ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.
Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства.
Какие военные риски
К военным рискам отнесли следующие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:
- военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;
- насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
- террористические акты и/или диверсии;
- оккупация, аннексия.
К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:
- осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);
- безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;
- невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что предприятие имеет право требовать выполнения таких обязательств;
- введение государством запрета (платежные эмбарго, моратория) на осуществление расчетов;
- невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
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