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10 апреля 2024, 8:37 Читати українською

Кабмин расширил возможности Экспортно-кредитного агентства по страхованию инвестиций

Кабинет Министров 9 апреля утвердил список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования рисков для Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Кабинет Министров 9 апреля утвердил список военных и политических рисков, а также условия и порядок страхования рисков для Экспортно-кредитного агентства (ЭКА).
Фото:depositphotos

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«Увеличение инструментов страхования военно-политических рисков во время войны в Украине должно способствовать привлечению инвестиций в украинскую экономику уже сейчас. Принятие правительственного постановления направлено именно на это», — говорится в сообщении.

Новые возможности ЭКА

Постановление Кабмина позволит усовершенствовать правовое регулирование перечня военных и политических рисков, условий и порядка страхования или перестрахования военных и политических рисков при осуществлении деятельности Экспортно-кредитного агентства.

ЭКА сможет страховать и перестраховывать от военных и/или политических рисков инвестиционные кредиты украинских банков для украинских экспортеров, а также прямые инвестиции.

Это обеспечит поддержку экономики Украины, будет стимулировать восстановление промышленного производства, создание новых рабочих мест, наполнение бюджетов всех уровней денежными средствами от уплаты налогов и усиление обороноспособности государства.

Какие военные риски

К военным рискам отнесли следующие страховые риски, распространенные в международной практике, которые могут возникнуть на территории Украины:

  • военный конфликт, включая войну или вооруженный конфликт, вооруженная агрессия, боевые действия, массовые беспорядки;
  • насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти;
  • террористические акты и/или диверсии;
  • оккупация, аннексия.

К политическим рискам отнесли следующие страховые риски:

  • осуществленное органами государственной власти Украины принудительное отчуждение имущества/изъятия имущества субъекта хозяйствования (лишение права собственности на имущество);
  • безосновательный (незаконный) отзыв лицензии со стороны регулятора рынка или принудительное прекращение (остановка) деятельности субъекта хозяйствования государственными органами, установленное решением суда, вступившим в законную силу, кроме случаев, когда такое прекращение деятельности вызвано невыполнением субъектом хозяйствования требований законодательства;
  • невыполнение или отказ от выполнения государством обязательств, определенных законодательством, стратегическими или программными документами, утвержденными в установленном законодательством порядке, и/или инвестиционным договором при условии, что предприятие имеет право требовать выполнения таких обязательств;
  • введение государством запрета (платежные эмбарго, моратория) на осуществление расчетов;
  • невозможность конвертации валюты или перевода валюты за границу предприятием, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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