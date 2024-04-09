Фонд госимущества Украины получил активы российского пропагандиста Киселева

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в управление ряд санкционных активов, среди которых корпоративные права в компаниях, принадлежавших российскому журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.