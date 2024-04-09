Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) получил в управление ряд санкционных активов, среди которых корпоративные права в компаниях, принадлежавших российскому журналисту Дмитрию Киселеву. Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.
Фонд госимущества Украины получил активы российского пропагандиста Киселева
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«В управление ФГИ поступили корпоративные права российского пропагандиста Дмитрия Киселева в ООО «Клуб Сковорода» и ООО «Промо.Юэй», — сообщил он.
Коваль напомнил, что 4 марта Высший антикоррупционный суд Украины конфисковал активы пропагандиста в пользу государства.
Источник: Минфин
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