Курс валют на вечер 9 апреля: почему на межбанке образовался валютный коридор

К закрытию межбанка курс доллара упал на 7 копеек в покупке, но вырос на 4 копейки в продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 9 апреля Закрытие 9 апреля Изменения доллар 38,96/38,99 38,89/39,03 7 /4 евро 42,28/42,31 42,30/42,45 2/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,90−39,33 грн. Евро покупают за 42,25 грн., а продают за 42,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,25−39,35, евро — 42,75−42,93 грн.

Комментарий «Минфина» о торгах на межбанке

Перед заседанием ЕЦБ, которое состоится 11 апреля, начинаются традиционные ралли по паре евро/доллар, что будет влиять на разброс котировок в паре евро/гривна на украинском межбанке вплоть до вечера 11 числа, когда будут объявлены решения ЕЦБ по процентной ставке, а Кристин Лагард расскажет о перспективах Еврозоны в ближайшее время.

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