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9 апреля 2024, 17:52 Читати українською

Румыния входит в «шенген»: что изменится в правилах пребывания и трудоустройства украинцев

31 марта Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 начала выдавать шенгенские визы типа C. Граждане Украины, которые едут на работу в Румынию по биометрическому паспорту, теперь должны учитывать дни по безвизу. В этот же период можно работать в стране без дополнительных разрешений на работу. Об этом сообщают в Миграционной платформе EWL.

31 марта Румыния официально частично вступила в Шенгенскую зону, а с 1 апреля 2024 начала выдавать шенгенские визы типа C.
Фото: pixabay.com

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До 31 марта граждане Украины могли посещать Румынию в рамках безвизового режима с ЕС также без виз, но время их пребывания не засчитывалось в общий срок пребывания в Евросоюзе.

Теперь условия безвиза Украины с ЕС позволяют украинцам находиться в Румынии не более 90 дней за 180 дней, если они не получают вид на жительство или временную защиту.

«Это единственное отличие, которое касается граждан Украины, которые планируют посещать, находиться или работать в Румынии. В целом, Румыния остается страной в ЕС, где проще всего легализоваться и трудоустроиться для граждан Украины», — комментирует руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко.

Как остаться в стране дольше

Для того чтобы остаться в стране дольше, следует получить статус временной защиты. Его в Румынии дают гражданам Украины независимо от того, где они были до начала полномасштабной войны. Даже если они уже пользовались убежищем в другой стране ЕС или имели визы или виды на жительство в других европейских странах.

Еще один вариант — можно работать на основании биометрии 3 месяца, не получая статус временной охраны. А дальше — подать документы на вид на жительство.

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Украинцы в Румынии

По данным UNHCR, по состоянию на 24 марта в Румынии находилось 78 673 граждан Украины, имеющих статус временной охраны. В прошлом году Румыния фиксировала рекордное трудоустройство граждан Украины.

С начала полномасштабного вторжения в Румынии было трудоустроено 6954 украинских граждан, выехавших в Румынию из-за войны (данные за сентябрь 2023 года).

По информации президента Торгово-промышленной палаты Румынии (CCIR) Михая Дарабана, более 775 украинских компаний вышли на румынский рынок после российского вторжения 24 февраля 2022 г. и более 300 украинских компаний начали работать в Румынии только в 2023 году.

Значительная часть из них — это IТ-сектор, сфера услуг, строительство, торговля, автомобильные перевозки грузов, консультирование по бизнесу и управлению.

Источник: Минфин
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