Приватбанк позволяет бизнесу принимать оплату картами в моменты отключения электричества

В случае аварийного отключения электричества малый бизнес и предприниматели могут не прекращать прием безналичных оплат от покупателей и использовали для оплаты товаров картами мобильное приложение «Терминал» Приватбанка . Об этом сообщила пресс-служба банка.

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«Когда нет электричества, но есть мобильный интернет — Терминал является наиболее простым и доступным способом принимать оплаты картами и не отказывать клиенту в покупке, — говорит член правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев. — Еще одним удобным средством принимать безналичные оплаты, когда нет света, является QR код из POS-терминала в нашем телеграмм-боте».