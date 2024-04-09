Большой бизнес в марте уплатил в местные бюджеты вдвое больше, чем в прошлом году

В марте 2024 года в местные бюджеты крупными налогоплательщиками уплачено 5 млрд грн, что в 2,2 раза или на 2,8 млрд грн больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщает Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Большой бизнес направил в местные бюджеты 3,7 млрд грн налога на прибыль, что на 2,7 млрд грн или в 3,6 раза больше, чем в марте прошлого года.

Также уплачено 1,1 млрд грн налога на доходы физических лиц, что на 114,8 млн грн или на 12,2% больше, чем в марте 2023 года.

В бюджет города Киева плательщиками Центрального управления в марте уплачено 107,8 млн грн налога на имущество, что в 1,6 раза или на 38,9 млн грн больше чем за аналогичный период прошлого года.

А также местный бюджет получил 23,2 млн грн акцизного налога от розничной продажи подакцизной продукции.