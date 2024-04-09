Энергоатом планирует построить украинский завод по производству ядерного топлива

НАЭК «Энергоатом» запланировал строительство завода по производству тепловыделяющих сборок вблизи города Южноукораинск, где расположена Южноукраинская атомная электростанция. Об этом сообщил и.о. председателя правления Энергоатома Петр Котин.

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«Завод мы решили разместить возле города Южноукраинска. Даже не ожидал, что столь большая поддержка будет обеспечена от жителей города», — заявил Котин.

Он отметил, что производство будет базироваться на технологии американской компании Westinghouse.

По словам Котина, завод по производству тепловыделяющих сборок будет одним из элементов диверсификации поставок ядерного топлива на украинские АЭС.

Тепловыделительная сборка является конечным продуктом, используемым в качестве топлива атомных электростанций.