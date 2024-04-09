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9 апреля 2024, 15:28 Читати українською

Через Prozorro за март объявили закупки почти на 88 миллиардов

В марте публичные заказчики через систему Prozorro объявили закупки на 87,8 млрд грн. Это существенно больше, чем в феврале, когда были объявлены закупки на 74,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В марте публичные заказчики через систему Prozorro объявили закупки на 87,8 млрд грн.
Фото: armyinform.com.ua

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Кроме того, в прошлом месяце через Prozorro заключили договоров на 45,2 млрд грн, что на 3,1 млрд грн меньше ожидаемой стоимости тех закупок.

«Политика Министерства экономики Украины направлена на расширение ассортимента отечественных товаров, закупаемых заказчиками, в том числе в категории оборонных закупок.

В рамках реализации программы «Сделано в Украине» все больше украинских производителей смогут развивать локальное производство, чтобы обеспечить быструю поставку и закрыть внутреннюю потребность в тех или иных товарах и услугах", — заявила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

По ее словам, всего в марте заказчики объявили у Prozorro 38,3 тыс. закупок. Наибольшие расходы запланировали направить на дорожные работы (16,6 млрд грн), ремонт зданий (7,2 млрд грн), закупки бензина и ДТ (5,9 млрд грн), боевую экипировку (5,4 млрд грн), лекарства (3 млрд грн).

Также через Prozorro объявили 400 конкурентных закупок БПЛА на 1,6 млрд. грн. Часть из них — закупки 4 тыс. дронов от ГП «Агентство оборонных закупок». Кроме того, этот же заказчик объявил в Prozorro рамочную сделку на поставку 154 автомобилей типа Pick-Up.

Источник: Минфин
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