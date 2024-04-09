Мировое финансирование финтеха упало — исследование

В первом квартале 2024 года финансирование финтех-стартапов сократилось на 16% по сравнению с предыдущим кварталом, в противоположность 11% росту общего объема венчурного финансирования, достигшего $58,4 млрд. Из-за смены настроений инвесторов глобальное финансирование финтех-сектора1 упало до уровня 2010 года. Об этом пишет FinTech Insider.

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Как отмечается в релизе CB Insights Q1 2024 State of Venture Report, за этот период финтех-сектор привлек $7,3 млрд, что является самым низким показателем за последние семь лет. Объем финансирования в этом году упал на 54,3% от первого квартала 2023 года, когда в 1271 финтех-стартап было инвестировано $16 млрд.

Данные свидетельствуют о тенденции к существенному снижению по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда в 2026 финтех-стартапов было инвестировано $32,9 млрд, что подчеркивает дальнейшее уменьшение как объемов финансирования, так и количества сделок.

Несмотря на спад, активность сделок по акционерному капиталу в финтехе возросла на 15%, что свидетельствует об интересе инвесторов к платежным технологиям. Однако средний размер сделки уменьшился, что связано со смещением акцентов в сторону более крупных инвестиций в компании, которые сосредотачиваются на широких решениях в области искусственного интеллекта.

В отчете отмечено, что в течение квартала финтех-стартапы получили 904 инвестиции. Британский Monzo Bank Ltd. привлек наибольший раунд финансирования в размере $430 млн, а Bilt Rewards получил $200 млн в рамках раунда серии С, заняв третье место за этот период.

Американские компании лидировали по объему финансирования, привлекая $3,3 млрд в 393 сделках, тогда как европейские стартапы следовали за ними, привлекая $2,2 млрд в 203 сделках, что свидетельствует о большем среднем размере раундов финансирования в Европе по сравнению с США.

В отдельном отчете подчеркивается значительное сокращение финансирования африканских стартапов: в первом квартале 2024 было привлечено $466 млн, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Несмотря на историческую роль финтеха в технологическом секторе Африки, в этом квартале лидером по объему финансирования стал сектор транспорта и логистики, на который пришлось 32% общей суммы привлеченных средств, что затмило 23% финтеха.