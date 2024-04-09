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9 апреля 2024, 14:24 Читати українською

UAPAY ждет лицензию на открытие счетов и эмиссию карт

Финкомпания UAPAY намерена до конца текущего года получить лицензии на открытие платежных счетов и эмиссию карточек, сообщила СЕО компании Юлия Федосюк на конференции Digital Lending 2024 Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC) в Киеве. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

Финкомпания UAPAY намерена до конца текущего года получить лицензии на открытие платежных счетов и эмиссию карточек, сообщила СЕО компании Юлия Федосюк на конференции Digital Lending 2024 Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (UAFIC) в Киеве.

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«Наверное, большинство небанковских платежных учреждений смотрят в эту сторону. Мы можем расширять наши лицензии и, соответственно, к концу года планировать предоставление новых услуг и продуктов», — сказала она.

Как отметила Федосюк, сейчас UAPAY имеет одну лицензию — на перевод средств без открытия счетов.

Она добавила, что финкомпания ориентирована на усовершенствование клиентского опыта, в частности, путем внедрения онлайн-верификации для продавцов.

По данным НБУ, доля UAPAY по переводам средств внутри страны в разрезе систем в 2023 году составила 0,61%.

UAPAY — национальный платежный сервис, основанный в 2013 году. Компания предоставляет финансово-технические решения для онлайн-бизнеса. Согласно информации Опендатабот, уставный капитал UAPAY — 7,01 млн, выручка за прошлый год достигла 59,07 млн грн, чистая прибыль — 1,23 млн грн.

Конечным бенефициаром является Анатолий Зарахович (75,1%), среди совладельцев также Александр Зинченко (15%) и Татьяна Гудина (9,9%).

Источник: Минфин
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