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9 апреля 2024, 13:58 Читати українською

Цена Toncoin установила исторический максимум, Binance намерена открыть штаб-квартиру: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Минфин США требует ужесточить санкции против иностранных поставщиков криптоуслуг

Минфин США опасается, что террористические группировки и подсанкционные контрагенты увеличат использование криптоактивов для обхода санкций. Об этом заявил замминистра Адевале Адейемо в рамках выступления в Сенате.

«Наша проблема состоит в том, что злонамеренные субъекты все чаще находят способы скрыть свою личность и перемещать ресурсы с помощью виртуальных активов», — заявил Адейемо.

Замминистра финансов привел несколько примеров. В частности, к злонамеренным субъектам он отнес РФ и Северную Корею.

Также он заявил, что иранское военное подразделение Силы «Кудс» (организация, признанная террористической) присылала криптовалюту ХАМАС и «Палестинскому исламскому джихаду» (организации, признанные террористическими) в Секторе Газа.

В своем выступлении Адейемо отметил, что действия Минфина по блокированию таких финансовых потоков имели определенный успех, однако правоприменение необходимо усилить.

«Хотя мы по-прежнему считаем, что террористы предпочитают традиционные финансовые инструменты, мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых полномочий использование указанными субъектами криптоактивов будет только расти», — подчеркнул политик.

Он сослался на три предложенных реформы, нацеленные на усиление надзора, а именно:

  • введение вторичных санкций против иностранных поставщиков криптуслуг, включая запрет корреспондентских счетов и обработку транзакций в американском финансовом поле субъектов, связанных с ними;
  • модернизация и устранение пробелов в имеющихся полномочиях ведомства путем расширения их действия;
  • решение проблемы юрисдикционного риска, связанного с оффшорными криптовалютными платформами. Это предполагает, в частности, что органы Минфина США смогут действовать экстерриториально в случае угрозы потенциального вреда безопасности.

Суд в Нигерии признал топ-менеджера Binance ответственным за действия криптобиржи

В понедельник, 8 апреля, суд в Нигерии рассмотрел жалобу вице-президента по глобальной разведке и расследованиям криптовалютной биржи Binance Тиграна Гамбаряна, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег на сумму $35 млн. Об этом сообщает DL News.

Топменеджер не признал свою вину и заявил о нарушении своих прав. Сторона защиты также настаивает, что она не должна нести ответственность за операционную деятельность Binance в Нигерии.

Однако суд отклонил этот аргумент, напомнив о проведенных Гамбаряном образовательных тренингах для нигерийских чиновников как представителя биржи во время прошлых поездок.

По итогам заседания топ-менеджера поместили в изолятор усиленного режима в столице Абуджи минимум до 18 апреля. На эту дату назначено слушание о возможном внесении залога.

Суд по делу Гамбаряна и Binance назначен на 2 мая.

Напомним, власти Нигерии обвиняют Binance Holdings Limited, Гамбаряна и директора Binance в Западной и Восточной Африке Надима Анджарваллу в уклонении от уплаты налогов.

Они настаивают, что частные лица использовали биржу для отмывания около $21,6 млрд.

Цена Toncoin установила исторический максимум

Во вторник, 9 апреля, курс монеты Toncoin установил исторический максимум, перейдя отметку в $6,9. За сутки актив вырос 22,4%, а за месяц — на 141%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Капитализация актива также установила рекордный показатель, к моменту написания новости она составляет более $24 млрд.

Глава Binance заявил о намерении открыть штаб-квартиру компании

Генеральный директор криптобиржи Binance Ричард Тенг заявил, что компания ведет переговоры с несколькими юрисдикциями по открытию штаб-квартиры. Об этом сообщает The Block со ссылкой на слова Тенга в ходе дискуссии на Парижской неделе блокчейна.

Идея корпоративного управления не так проста, как кажется. Мы ведем переговоры с несколькими юрисдикциями, которые готовы помочь с открытием штаб-квартиры", — отметил CEO Binance.

Он признал, что для открытия штаб-квартиры следует учесть ряд факторов. По словам Тенга, в избранной юрисдикции должны действовать правила, соответствующие набору продуктов, предлагаемых биржей Binance. Кроме того, не последнюю роль в этом вопросе играет система уплаты налогов, сказал CEO компании.

Напомним, в течение многих лет бывший генеральный директор Binance Чанпен Чжао придерживался концепции «децентрализации» по вопросу открытия штаб-квартиры. Он неоднократно заявлял, что компании не нужен головной офис, поскольку ее сотрудники работают во многих странах.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mphet26
mphet26
9 апреля 2024, 14:03
#
Ton привязан к bitcoin’у так что ничего особенного
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