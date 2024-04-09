Подпишитесь на стейкинг USDT и получите 100% годовых! Количество участников ограничено, поэтому поспешите воспользоваться возможностью!
Эксклюзивные предложения для новых пользователей! 100% APR с USDT на Bitget Earn
Период проведения акции: 8 апреля, 12:00 — 18 апреля, 12:00 (по Киеву)
*Возможность подписки на продукт будет закрыта 18 апреля в 12:00 (по Киеву)
Подробнее:
|
Управление
|Период
|APR
|Лимит подписки
|USDT
|3 дней
|100%
|200 USDT
*Годовая процентная ставка продукта основана на том, что отображается на странице.
Напоминание о функции «Фиксированная-гибкая»
Ваша подписка на фиксированные сбережения будет автоматически переведена в гибкие сбережения, и по истечении срока на них будут продолжать начисляться проценты. Пусть ваши активы всегда работают на вас и приносят прибыль !
Как подписаться:
Навигационная панель > Earn > Стейкинг, далее выберите соответствующий криптоактив и подпишитесь.
Главная страница > Earn > Стейкинг, далее выберите соответствующий криптоактив и подпишитесь.
Условия и положения:
● Пользователи могут просматривать и управлять своими активами в разделе Гибких сбережений, выбрав Активы > Earn > Стейкинг.
● Когда пользователи подписываются на актив, проценты, которые они зарабатывают, начинают рассчитываться с 19:00 (мск) того же дня (известный как дата зачисления). Если они подпишутся после 19:00 (мск), начисление процентов начнется на следующий день.
● Ежедневные проценты будут рассчитываться по этой формуле: Ежедневные проценты = Сумма подписки x Текущий годовой процент / 365
● Пользователи могут вывести свои средства, нажав кнопку Вывод в любое время после подписки. Вскоре после этого основная сумма будет возвращена на спотовый счет.
● У вас есть вопросы? ПосмотритеРуководство для начинающих по гибким сбережениям Bitget и Руководство по фиксированным сбережениям Bitget для получения дополнительной информации.
Бронирование
Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить собственные исследования и инвестировать на свой страх и риск.
Комментарии - 1
АААха ха, ржака.