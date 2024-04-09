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9 апреля 2024, 12:50 Читати українською

Эксклюзивные предложения для новых пользователей! 100% APR с USDT на Bitget Earn

Подпишитесь на стейкинг USDT и получите 100% годовых! Количество участников ограничено, поэтому поспешите воспользоваться возможностью!

Период проведения акции: 8 апреля, 12:00 — 18 апреля, 12:00 (по Киеву)

*Возможность подписки на продукт будет закрыта 18 апреля в 12:00 (по Киеву)

Подробнее:

Управление

 Период APR Лимит подписки
USDT 3 дней 100% 200 USDT

*Годовая процентная ставка продукта основана на том, что отображается на странице.

Напоминание о функции «Фиксированная-гибкая»

Ваша подписка на фиксированные сбережения будет автоматически переведена в гибкие сбережения, и по истечении срока на них будут продолжать начисляться проценты. Пусть ваши активы всегда работают на вас и приносят прибыль !

Как подписаться:

Навигационная панель > Earn > Стейкинг, далее выберите соответствующий криптоактив и подпишитесь.

Главная страница > Earn > Стейкинг, далее выберите соответствующий криптоактив и подпишитесь.

Условия и положения:

● Пользователи могут просматривать и управлять своими активами в разделе Гибких сбережений, выбрав Активы > Earn > Стейкинг.

● Когда пользователи подписываются на актив, проценты, которые они зарабатывают, начинают рассчитываться с 19:00 (мск) того же дня (известный как дата зачисления). Если они подпишутся после 19:00 (мск), начисление процентов начнется на следующий день.

● Ежедневные проценты будут рассчитываться по этой формуле: Ежедневные проценты = Сумма подписки x Текущий годовой процент / 365

● Пользователи могут вывести свои средства, нажав кнопку Вывод в любое время после подписки. Вскоре после этого основная сумма будет возвращена на спотовый счет.

● У вас есть вопросы? ПосмотритеРуководство для начинающих по гибким сбережениям Bitget и Руководство по фиксированным сбережениям Bitget для получения дополнительной информации.

Бронирование

Криптовалюты подвержены высокому рыночному риску и волатильности, несмотря на высокий потенциал роста. Пользователям настоятельно рекомендуется проводить собственные исследования и инвестировать на свой страх и риск.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
9 апреля 2024, 15:41
#
200 баксов на три дня под 100% годовых?

АААха ха, ржака.
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