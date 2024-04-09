Минцифры совместно с Минсоцполитики возобновили работу Сервиса для внутренне перемещенных лиц в «Дие». Об этом сообщает прессслужба «Дии».
Переселенцам разрешили оформлять помощь для всей семьи через «Дию»
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После обновления в приложении можно будет оформить справку ВПЛ и денежную помощь сразу на всю семью в одном заявлении.
Теперь в «Дие» можно:
- подать одно заявление на справку ВПЛ сразу за всю семью: себя, мужа или жену и детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами;
- оформить выплаты для детей, родившихся уже после перемещения. Денежная помощь за всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.
Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на родившихся уже после перемещения детей было невозможно.
Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении «Дия»
- Обновите «Дию», зайдите в приложение и нажмите «Сервисы», выберите «Получить статус ВПЛ».
- Укажите свое текущее местонахождение, подтвердите геолокацию
- Введите данные о членах семьи
- Выберите карту «Поддержка», чтобы получить финансовую помощь
- Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, после чего оставьте контактные данные.
Справка ВПЛ появится в «Дие» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку «Поддержка».
«Обратите внимание! Сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ», — говорится в сообщении.
Источник: Минфин
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