Переселенцам разрешили оформлять помощь для всей семьи через «Дию»

Минцифры совместно с Минсоцполитики возобновили работу Сервиса для внутренне перемещенных лиц в «Дие». Об этом сообщает прессслужба «Дии».

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После обновления в приложении можно будет оформить справку ВПЛ и денежную помощь сразу на всю семью в одном заявлении.

Теперь в «Дие» можно:

подать одно заявление на справку ВПЛ сразу за всю семью: себя, мужа или жену и детей, покинувших дом из-за войны вместе с вами;

оформить выплаты для детей, родившихся уже после перемещения. Денежная помощь за всех членов семьи будет поступать на одну банковскую карту.

Раньше каждый подавал заявление за себя, а оформить выплаты онлайн на родившихся уже после перемещения детей было невозможно.

Как получить справку ВПЛ и денежную помощь в приложении «Дия»

Обновите «Дию», зайдите в приложение и нажмите «Сервисы», выберите «Получить статус ВПЛ». Укажите свое текущее местонахождение, подтвердите геолокацию Введите данные о членах семьи Выберите карту «Поддержка», чтобы получить финансовую помощь Укажите, какая помощь вам необходима — потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке, после чего оставьте контактные данные.

Справка ВПЛ появится в «Дие» рядом с другими цифровыми документами, а средства будут выплачены на карточку «Поддержка».

«Обратите внимание! Сервис доступен только для украинцев, у которых еще нет справки ВПЛ», — говорится в сообщении.