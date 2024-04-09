Доверие к биткоину растет, однако треть респондентов ожидает падения цены BTC — опрос

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 апреля 2024, 12:07 Читати українською

Доверие к биткоину растет, однако треть респондентов ожидает падения цены BTC — опрос

Потребители несколько менее скептически относятся к биткоину, хотя чуть меньше трети опрошенных все еще ожидают, что его цена резко упадет до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Deutsche Bank, сообщает Reuters.

Потребители несколько менее скептически относятся к биткоину, хотя чуть меньше трети опрошенных все еще ожидают, что его цена резко упадет до конца 2024 года.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему это важно

Несмотря на то, что люди вложили миллиарды долларов в биткоин, надеясь получить прибыль, если его цена вырастет, ведущие регуляторы заявили, что она не имеет внутренней ценности и представляет риск.

Доверие к биткоину

Deutsche Bank заявил, что опросил более 3600 человек, 52% респондентов сказали, что криптовалюты будут «важным классом активов и способом платежных операций» в будущем. В сентябре 2023 года об этом заявили менее 40%.

Треть респондентов в США ожидают, что к концу 2024 года биткоин упадет ниже $20 000. Стоит отметить, что в феврале так думали 35%, а в январе — 36%.

Количество людей, которые считают криптовалюты «просто исчезнувщей со временем прихотью», упало до менее 1%.

Однако только 10% респондентов ожидают, что к концу года биткоин превысит $75 000.

Рост BTC

В понедельник, 8 апреля, биткоин достиг трехнедельного максимума — $72 346. В марте он достиг исторического максимума в $73 803, придя в себя после резкого падения в 2022 году.

На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет 70 426. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По словам аналитиков, недавнее оживление связано с волнением относительно спотовых биткойн-ETF и ожиданием снижения ставок ФРС.

Что дальше

Аналитики Deutsche Bank ожидают, что цена биткоина будет поддерживаться будущим халвингом биткоина, а также регулированием, снижением ставок ФРС и ожиданием того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовые ETF Ethereum.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами