Доверие к биткоину растет, однако треть респондентов ожидает падения цены BTC — опрос

Потребители несколько менее скептически относятся к биткоину, хотя чуть меньше трети опрошенных все еще ожидают, что его цена резко упадет до конца 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Deutsche Bank, сообщает Reuters.

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Почему это важно

Несмотря на то, что люди вложили миллиарды долларов в биткоин, надеясь получить прибыль, если его цена вырастет, ведущие регуляторы заявили, что она не имеет внутренней ценности и представляет риск.

Доверие к биткоину

Deutsche Bank заявил, что опросил более 3600 человек, 52% респондентов сказали, что криптовалюты будут «важным классом активов и способом платежных операций» в будущем. В сентябре 2023 года об этом заявили менее 40%.

Треть респондентов в США ожидают, что к концу 2024 года биткоин упадет ниже $20 000. Стоит отметить, что в феврале так думали 35%, а в январе — 36%.

Количество людей, которые считают криптовалюты «просто исчезнувщей со временем прихотью», упало до менее 1%.

Однако только 10% респондентов ожидают, что к концу года биткоин превысит $75 000.

Рост BTC

В понедельник, 8 апреля, биткоин достиг трехнедельного максимума — $72 346. В марте он достиг исторического максимума в $73 803, придя в себя после резкого падения в 2022 году.

На момент написания новости цена первой криптовалюты составляет 70 426. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

По словам аналитиков, недавнее оживление связано с волнением относительно спотовых биткойн-ETF и ожиданием снижения ставок ФРС.

Что дальше

Аналитики Deutsche Bank ожидают, что цена биткоина будет поддерживаться будущим халвингом биткоина, а также регулированием, снижением ставок ФРС и ожиданием того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит спотовые ETF Ethereum.