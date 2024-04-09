Глава JPMorgan призвал возобновить помощь для Украины

Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase призвал США возобновить оказание помощи Украине. Об этом его гендиректор Джейми Даймон заявил в ежегодном обращении к акционерам, передает Liga.net.

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Он напомнил, что лидеры США вдохновляли американский народ в опасные периоды истории, когда существовали серьезные угрозы американским союзникам и другим демократическим государствам.

«Борьба Украины — это наша борьба, и обеспечение их победы — это обеспечение America First. Чрезвычайно важно, чтобы наши национальные лидеры объяснили американскому народу, что именно поставлено на карту, и предоставили мощные аргументы — с упорством, последовательностью и четкостью — в пользу нашей твердой, стойкой преданности выживанию Украины столько, сколько это потребуется (а это может занять годы)», — заявил банкир.

Он подчеркнул, что помощь Украине нужна немедленно. Глава крупнейшего американского банка напомнил, что значительная часть выделенных Украине денег действительно останется в США и идет на закупку американского оружия и американского оборудования.

«Наша помощь идет на пользу не только Украине, но и американским производителям. Она способствует восстановлению нашего военно-промышленного потенциала для следующего поколения», — заявил Даймон.

Он считает, что поражение Украины (а также неспособность установить мир на Ближнем Востоке) чревато для самого существования Запада. Она может привести к расколу и ослаблению военных и экономических союзов, упадку американской экономики и потере долларом статуса резервной валюты.

«Остаться в стороне при столкновении автократии и демократии, диктатуры и свободы — просто не вариант для современной Америки. Украина — передовая линия демократии. Если война пойдет плохо для Украины, возможен раскол Pax Americana, который станет катастрофой для всего свободного мира», — говорится. в обращении Даймона.

Банкир надеется, что до этого не дойдет, и США подтвердят слова, приписываемые Уинстону Черчиллю: «Американцы всегда находят правильное решение. После того, как попробуют все остальные».