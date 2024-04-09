Курс валют на 9 апреля: евро в обменниках подорожал на 5 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже вырос на 2 копейки. Курс евро вырос на 2 копейки в покупке и на 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,85−39,30 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,24−39,35, евро — 42,70−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,96−38,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,28−42,31 грн/евро.

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