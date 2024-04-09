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9 апреля 2024, 10:02 Читати українською

Испания отменит «золотые визы» для иностранных инвесторов в недвижимость

Испания отменит так называемую программу «золотой визы», которая дает право на проживание иностранцам, делающим крупные инвестиции в недвижимость в стране. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Reuters.

Испания отменит так называемую программу «золотой визы», которая дает право на проживание иностранцам, делающим крупные инвестиции в недвижимость в стране.
Фото: pixabay.com

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По словам Санчеса, прекращение программы поможет сделать доступ к доступному жилью «правом, а не спекулятивным бизнесом».

Программа предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, которые инвестируют не менее 500 000 евро — без оформления ипотеки — в испанскую недвижимость, специальное разрешение, позволяющее им жить и работать в стране в течение трех лет.

«Сегодня 94 из каждых 100 таких виз связаны с инвестициями в недвижимость… в крупных городах, которые сталкиваются с чрезвычайно напряженным рынком и где почти невозможно найти достойное жилье для уже живущих, работает и платит налоги», — сказал Санчес.

Он добавил, что правительство запустит процесс ликвидации схемы на еженедельном заседании кабинета министров во вторник после изучения отчета, представленного Министерством жилищного строительства.

Инвесторы в недвижимость

По данным испанского правительства, с начала действия «золотых виз» в 2013 году по ноябрь 2022 года Испания выдала почти 5 000 разрешений на проживание и работу в стране.

Китайские инвесторы возглавляют данный список, за ними следуют россияне, которые инвестировали более 3,4 млрд евро, согласно отчету Transparency International за 2023 год, в котором подвергается сомнению, расследовали ли власти происхождение средств.

Отмечается, что эта мера вряд ли повлияет на рынок недвижимости, поскольку, согласно данным веб-сайта Idealista, менее 0,1% из 4,5 млн домов, проданных за этот период, были приобретены по программе «золотых виз».

Проблемы с жильем

Проблема с жильем в Испании была вызвана не золотыми визами, а скорее отсутствием предложения и всплеском спроса, заявили в Idealista.

«Объявленная сегодня мера, которая сосредоточена на международных покупателях, а не на стимулировании появления новых домов на рынке, является еще одним ошибочным диагнозом», — сказал спикер Idealista Франсиско Инарета.

Напомним

«Минфин» писал, что недавно соседняя Португалия обновила собственную программу «золотой визы» и исключила из нее инвестиции в недвижимость, чтобы преодолеть жилищный кризис. Иностранцы, желающие получить право на проживание, все еще могут вкладывать свои деньги в инвестиционные фонды.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
9 апреля 2024, 10:11
#
І де тепер окупаси будуть жити?
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