За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 850 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 449 250 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 8 апреля: 850 российских оккупантов, 23 танка и 37 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 449250 (+850) человек,
- танков — 7110 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 13620 (+45) ед,
- артиллерийских систем — 11386 (+30) ед,
- РСЗО — 1039 (+0) ед,
- средства ПВО — 753 (+2) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9033 (+37),
- крылатые ракеты — 2065 (+0),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15181 (+71) ед,
- специальная техника — 1868 (+1).
Источник: Минфин
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