Официальный курс: НБУ повысил доллар на 14 копеек

Национальный банк Украины установил на 9 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,9882 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 14 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 9 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,20 грн. Европейская валюта подорожала на 11 копеек.

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