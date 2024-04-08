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8 апреля 2024, 19:21 Читати українською

Крупнейший производитель чипов TSMC получит почти $12 млрд от США

США планируют выделить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 миллиарда долларов грантов и до 5 миллиардов долларов ссуд, чтобы производитель чипов построил еще один завод в штате Аризона. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

США планируют выделить Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. 6,6 миллиарда долларов грантов и до 5 миллиардов долларов ссуд, чтобы производитель чипов построил еще один завод в штате Аризона.

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По предварительному соглашению, TSMC построит третий завод в Финиксе, добавив его к двум уже имеющимся в штате, которые, как ожидается, начнут производство в 2025 и 2028 годах. В общем, пакет поддержки будет способствовать инвестициям TSMC на сумму более 65 миллиардов долларов на трех заводах. TSMC является ключевым поставщиком чипов для таких компаний, как Apple Inc. и Nvidia Corp.

Третий завод TSMC будет использовать передовую технологию производства и, по плану, будет введен в эксплуатацию до конца десятилетия. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что 2-нанометровые чипы, которые будут производиться на заводе, являются критическими для новых технологий, включая искусственный интеллект и военные нужды.

«Впервые в истории мы будем производить самые современные полупроводниковые чипы в больших масштабах здесь, в Соединенных Штатах Америки, кстати, с американскими работниками. TSMC планирует впервые изготовить 2-нанометровые чипы на Тайване в 2025 году», — сказала Раймондо.

Источник: Минфин
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8 апреля 2024, 19:46
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