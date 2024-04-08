В этом году бизнес уже получил льготные кредиты на 25 миллиардов

С начала года 6400 предпринимателей получили кредиты по программе «Доступные кредиты » на общую сумму 25,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В частности, на прошлой неделе бизнес получил 606 доступных кредитов на сумму 2,5 млрд. грн. В целом, с начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 85,4 тыс. кредитов на 292,2 млрд грн.

Отмечается, что с начала 2024 года предприниматели взяли наибольшее количество доступных кредитов на пополнение оборотных средств — на 10,1 млрд грн, 5,2 млрд грн кредитов — бизнеса, работающего в зоне высокого военного риска, 4,3 млрд грн кредитов по программе банки выдали перерабатывающим предприятиям, 4,6 млрд грн — на реализацию инвестиционных проектов.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах сельского хозяйства (48%), оптовой и розничной торговли (25%) и перерабатывающей промышленности (17%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков.