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8 апреля 2024, 18:10 Читати українською

Золото снова обновило максимум: 14-й раз с начала года

Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый с начала года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Цены на золото 8 апреля продолжают расти и обновили исторический максимум уже в четырнадцатый с начала года.

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Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 13:46 по Киевскому времени выросли на 0,7% — до $2361,7 за унцию. С начала года драгоценный металл прибавил около 12%.

Аналитики UBS отмечают, что ралли на рынке золота оказалось «быстрее и сильнее наших положительных прогнозов». В результате они повысили прогноз на июнь на 250 долл., до 2300 долл. за унцию, на конец года — также на 250 долл., до 2500 долл. за унцию.

По мнению аналитиков, новый виток роста цен ожидается после первого снижения процентной ставки Федрезерва, поскольку это спровоцирует покупку драгоценного металла биржевыми фондами.

Также прогноз на ближайшие три месяца повысили аналитики Citi — на 9%, до 2400 долл. за унцию. Во втором полугодии 2024 года цены могут составить около 2500 долл. за унцию.

Источник: Минфин
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