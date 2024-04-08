Курс валют на вечер 8 апреля: на межбанке доллар вырос на 13 копеек, а евро на 21

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копеек в покупке и продаже. Евро выросло на 21 копейку в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 8 апреля Закрытие 8 апреля Изменения доллар 38,83/38,86 38,96/38,99 13/13 евро 42,07/42,10 42,28/42,31 21/21

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,85−39,30 грн. Евро покупают за 42,20 грн., а продают за 42,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,25−39,33, евро — 42,68−42,85 грн.

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