Ведущий литовский производитель морепродуктов Viciunai Group готовится продать свой бизнес. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ООО «Вичунай-русь».

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Соглашение было одобрено российской правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в феврале 2024 года.

Права требований по договорам займа и долга на сумму $29,4 млн. и 1,86 млн. евро перейдут в пользу российской «Группы Океан». Смена владельца произойдет «в ближайшее время».

Компания «Вичунай-Русь» является подразделением Viciunai Group. Она выпускает крабовые палочки, креветки и полуфабрикаты в Советской области в Калининградской области россии. Мощность производства превышает 120 тысяч тонн в год.

Напомним, в январе Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло производителя морепродуктов Viciunai Group (Vici) в перечень международных спонсоров войны.