Приватбанк расширяет финансирование крупных компаний, которые критически важны для экономики

Приватбанк увеличил до 1 млрд грн кредитования сети автозаправочных комплексов компании ОККО. Увеличение кредита связано с расширением проектов госбанка по финансированию крупных компаний, деятельность которых критически важна для экономики. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Кредитование ключевых игроков топливного рынка, таких как ОККО работает на обеспечение стабильности топливного рынка, увеличение налоговых поступлений и экономическую безопасность государства, поясняют в Приватбанке.

«Приватбанк уже стал игроком на рынке кредитования крупных корпоративных клиентов, развивает соответствующую экспертизу и продуктовый ряд и, как крупнейший украинский банк, предоставляет системным бизнесам выгодные условия финансовой поддержки», — прокомментировал Евгений Заиграев, член правления госбанка.