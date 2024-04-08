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8 апреля 2024, 12:55 Читати українською

Нефть дешевеет на фоне ослабления напряженности на Ближнем Востоке

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 1 доллар за баррель, а Brent упала ниже 90 долларов, поскольку напряженность на Ближнем Востоке снизилась после того, как Израиль вывел еще больше своих солдат из южной части Газы и обязался провести новые переговоры о возможном прекращении огня. Об этом пишет Reuters.

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 1 доллар за баррель, а Brent упала ниже 90 долларов, поскольку напряженность на Ближнем Востоке снизилась после того, как Израиль вывел еще больше своих солдат из южной части Газы и обязался провести новые переговоры о возможном прекращении огня.

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Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,48 долл., или на 1,6%, до 89,69 долл. за баррель до 06:15 по Гринвичу.

Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 85,54 долл. за баррель, что на 1,37 доллара, или 1,5% ниже.

«Похоже, что катализатором стало заявление Израиля о выводе всех войск, кроме одной бригады, из южного сектора Газа, вероятно, в ответ на растущее международное давление и с целью деэскалации напряженности после убийства высокопоставленных иранских командиров в Сирии на прошлой неделе», — сказал аналитик IG. Тони Сикамор.

Израиль и ХАМАС отправили группы в Египет для новых переговоров о возможном прекращении огня, что ослабило напряженность на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть более чем на 4% на прошлой неделе из-за опасений перебоев в поставках.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил в воскресенье, что Израиль готов к любому сценарию, который может возникнуть с Ираном, после того как Тегеран пригрозил возмездием за убийство иранских генералов 1 апреля.

Тем временем крупнейший мировой экспортер нефти, Саудовская Аравия, повысила официальные цены на все сорта нефти в Азию в мае, согласно ожиданиям, после того, как поставки тяжелой нефти сократились.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что цена Brent останется ниже 100 долларов за баррель в своем базовом сценарии, предусматривающем устойчивый спрос, отсутствие дальнейших геополитических ударов по поставкам нефти и то, что повышенные свободные мощности заставят ОПЕК+ увеличить добычу в третьем квартале.

Источник: Минфин
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