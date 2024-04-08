В Бразилии против Илона Маска возбудили уголовное дело

Верховный суд Бразилии начал расследование вероятного препятствования миллиардером Илоном Маском правосудию на фоне конфликта из-за его социальной сети X. Об этом пишет Bloomberg.

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Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораэс заявил, что Маск «начал дезинформационную кампанию» и что соцсеть X злоупотребляет экономической властью с целью «незаконного влияния на общественное мнение».

Такие шаги были сделаны после того, как Илон Маск заявил, что не будет выполнять решения суда об ограничениях, наложенных на некоторые аккаунты X в Бразилии.

«Реакция суда появилась после того, как Маск заявил, что не подчинится судебным приказам и снимет ограничения, наложенные на некоторые учетные записи X в Бразилии. Маск в нескольких своих публикациях в социальных сетях обвинил судью в измене конституции и призвав к его импичменту «, — говорится в сообщении.