Курс валют на 8 апреля: доллар и евро немного упали в банках

В понедельник на наличном рынке курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке, но не изменился в продаже. Евро в покупке упало на 5 копеек, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился. Курс евро в покупке снизился на 1 копейку, а в продаже выросло на 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,80−39,30 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 42,85 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,15−39,30, евро — 42,64−42,85 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 38,83−38,86 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,07−42,10 грн/евро.

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