Официальный курс: НБУ повысил гривну на 17 копеек

Национальный банк Украины установил на 8 апреля 2024 официальный курс гривны на уровне 38,8437 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 17 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 8 апреля установил официальный курс евро на уровне 42,09 грн. Европейская валюта подешевела на 25 копеек.

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